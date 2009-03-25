Kontör hırsızları kan döktü

Çankaya Sancak Mahallesi Laoş Koşut Caddesi'ndeki Deniz Market'e giren 2 zanlıdan biri sigara ve kontörleri cebine doldururken, market sahibi olaya müdahale etti.Market sahibinin müdahalesi üzerine diğer şahıs tabancasını çıkartarak rastgele etrafa ateş açtı.Market sahibi Celil Aytekin ve üzerinde Ali Bayrak ve Yaşar Büyrüoğlu adına düzenlenmiş kimlikler çıkan diğer zanlı başından vuruldu.Aytekin ve zanlı olay yerinde öldü. Tabancayla ateş eden zanlı olay yerinden arabayla kaçtı.Olay esnasında bacağından yaralanan Ercan Sağır isimli müşteri Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen market sahibinin yakınları fenalık geçirdi.