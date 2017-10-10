Kontör cinayetinde 16 yaşındaki sanığa 10 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, kontör yüzünden tartıştığı Iraklı 22 yaşındaki Teyir Kürdi\'yi boynundan bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki Süleyman K., \'kasten adam öldürme\' suçundan 10 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 24 Haziran günü merkez Melikgazi İlçesi, Sakarya Mahallesi, Doğanyurt Caddesi\'nde meydana geldi. Iraklı Teyir Kürdi, girdiği markette bir gün önce telefonuna yüklediği kontörün gelmediğini iddia edince, işyeri sahibinin oğlu Süleyman K. ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Süleyman K., işyerinin önünde annesini küfrettiğini iddia ettiği Kürdi\'yi boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Tutuklanan Süleyman K. hakkında 3\'ncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Süleyman K., Sincan Çocuk Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Teyir Kürdi\'nin annesi Gülistan Kürdi de duruşmada hazır bulundu.

Süleyman K. savunmasında, \"Iraklı babamın sahip olduğu markete gelerek kontör yüklemek istedi. Ben kontör için gerekli yüklemeyi yaptım. Ertesi gün annemin de olduğu sırada dükkana girerek kontörün gelmediğini söyleyip küfretti. Ben de küfürlerine karşılık verdim. Sonrasında bana vurmaya kalktı. Dükkanda çıktığı sırada market içinde aldığım bıçağı savurdum\" dedi.

Teyir Kürdi\'nin annesi Gülistan Kürdi ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtip, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, \'kasten adam öldürme\' suçundan Süleyman K.\'yı 10 yıl, 10 ay hapis cezasına çarptırdı.