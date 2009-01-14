Kontör çetesi yakalandı

Terörle Mücadele... Telefonunuzdan tehdit mesajı yollanmış. Araştırma için kontör gerek’ diyerek piyasayı 500 bin lira dolandıran çete çökertildi!



’Alo. Terörle Mücadele’den arıyoruz. Telefonunuzdan tehdit mesajı gönderilmiş. Araştırmak için bize kontör gerekli” diyerek kontör dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Çetenin bu yöntemle, Türkiye’nin çeşitli illerinde altı ayda 500 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Dört ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonla çökertilen çetenin dolandırdığı kişiler arasında işadamı, öğretim görevlisi ve sanatçılar da var.



Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep polisi, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini Terörle Mücadele Şubesi’nden başkomiser ya da emniyet amiri olarak tanıtıp “Sizin telefonunuzdan tehdit mesajı gönderilmiş. Araştırmak için bize kontör gerekli” diyen şebekeye ulaştı. Kontör dolandırıcılığı şüphesiyle şebeke üç ay boyunca takibe alındı.



Fonda telsiz cızırtısı



Şebeke üyeleri, telefonla vatandaşları ararken inandırıcı olması amacıyla arka fonda telsiz sesleri duyuruyordu. Polis merkezi diye verdikleri sabit numaralı telefon numaralarını da kendi hatlarına yönlendirildikleri için şüphelenip arayan vatandaşların karşısına yine şebekeden biri çıkıyordu.



Türkiye’nin çeşitli illerinde bir çok kişiyi dolandırdıkları belirlenen şebeke elemanlarının son altı ay içinde 500 bin liranın üzerinde menfaat sağladığı anlaşıldı.

