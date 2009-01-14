T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kontör çetesi yakalandı

'Terörle Mücadele... Telefonunuzdan tehdit mesajı yollanmış. Araştırma için kontör gerek’ diyerek piyasayı dolandıran çete çökertildi!

14 Ocak 2009 02:00

Terörle Mücadele... Telefonunuzdan tehdit mesajı yollanmış. Araştırma için kontör gerek’ diyerek piyasayı 500 bin lira dolandıran çete çökertildi!

’Alo. Terörle Mücadele’den arıyoruz. Telefonunuzdan tehdit mesajı gönderilmiş. Araştırmak için bize kontör gerekli” diyerek kontör dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Çetenin bu yöntemle, Türkiye’nin çeşitli illerinde altı ayda 500 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Dört ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonla çökertilen çetenin dolandırdığı kişiler arasında işadamı, öğretim görevlisi ve sanatçılar da var.

Bir ihbarı değerlendiren Gaziantep polisi, telefonla rastgele aradıkları kişilere kendilerini Terörle Mücadele Şubesi’nden başkomiser ya da emniyet amiri olarak tanıtıp “Sizin telefonunuzdan tehdit mesajı gönderilmiş. Araştırmak için bize kontör gerekli” diyen şebekeye ulaştı. Kontör dolandırıcılığı şüphesiyle şebeke üç ay boyunca takibe alındı.

Fonda telsiz cızırtısı

Şebeke üyeleri, telefonla vatandaşları ararken inandırıcı olması amacıyla arka fonda telsiz sesleri duyuruyordu. Polis merkezi diye verdikleri sabit numaralı telefon numaralarını da kendi hatlarına yönlendirildikleri için şüphelenip arayan vatandaşların karşısına yine şebekeden biri çıkıyordu.

Türkiye’nin çeşitli illerinde bir çok kişiyi dolandırdıkları belirlenen şebeke elemanlarının son altı ay içinde 500 bin liranın üzerinde menfaat sağladığı anlaşıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24