-Konteynerlere 133 bin 762 depremzede yerleştirildi ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Van'da kurulan konteynerlere toplam 133 bin 762 depremzede vatandaşın yerleştirildiğini, bu sayının 45 il merkezi nüfusundan daha fazla olduğu bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Van'da depremzede vatandaşların konteyner kentlere yerleştirilmeleri amacıyla başlattıkları çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede üretim siparişi verilen 28 bin 971 konteynerin 26 bin 291'inin bölgeye ulaştırıldığı, 22 bin 253 adedinin de kurulduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Konteynerler, öncelikli olarak konutları yıkık ve oturulamaz vatandaşlarımızın barınmaları için tahsis edilmiş olup, toplamda yaklaşık 180 bin depremzedenin yerleştirilmesi planlanmaktadır. Van Merkez'de 29, Erciş'te 5 yerleşim yeri, konteyner alanı olarak belirlenmiştir. Kurulan konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlarımızın elektrik, su, ısınma, giyim, eğitim, 3 öğün yemek ihtiyacı karşılanmakta olup, psiko-sosyal destek hizmetleri verilmektedir. Van Merkez'deki 5 çadırkentte 7 bin 340, 218 Mevlana Evi'nde 950 ve Erciş ilçesindeki 100 Mevlana Evi'nde ise 300 vatandaşımız barındırılmaktadır. Depremzede vatandaşlarımızı kalıcı konutlara yerleştirme çalışmaları çerçevesinde ihalesi tamamlanan 10 bin 108 konuttan, 3 bin 984 konutun temeli atılmıştır. Bir ay gibi kısa bir sürede birçok afet konutunun kaba inşaatları tamamlanmış olup, konutların ağustos ayı sonu itibariyle depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmeye başlanması planlanmıştır. Ayrıca yaklaşık 5 bin konutun ihale süreci devam etmektedir.''