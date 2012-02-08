-Konteynerlerde 125 bin, çadırlarda 7 bin kişi yaşıyor TBMM (A.A) - 07.02.2012 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van'da 25 bin konteynerde 130 bin insanın yaşadığını, 7 bin insanın da çadırlarda olduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda, doğal afet yaşanan yerlerde ve politik riskin gerçekleştiği ülkelerdeki mükelleflerin borçlarının, bu durumların sona ermesinden itibaren 1 yıla kadar ödeyebilmelerine imkan veren yasa teklifinin 1. maddesi üzerindeki görüşmelerde konuşan Bayraktar, ön hasar ve kalıcı hasar tespit çalışmalarında ilk etapta 20 bin konteyner ihtiyacı olduğunu ördüklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Bunu tüm Türkiye'den temin ettik, 7 bin 500-8 bin lira maliyetle Van'a akıttık. Şu anda 28 bin konteyner ihtiyacına karşılık, 25 bin konteyner Van'a gelmiştir, 130 bin insanımız orada yaşamaktadır. Çadırlarda yaşayan 7 bin insanımız var. İnsanlar hala deprem korkusu yaşıyor. Gündüz evinde olan insanlarımız, gece evlerinin yanındaki çadırlarda yatıyorlar. 2 tane kış çadırı var, bunları söktürmediler. Ağır, orta hasar gören ve evi yıkılan insanlarımızın hiçbiri çadırda değil, hepsi konteynerlere yerleştirilmiştir. Tabii şikayet olacaktır. Biz sürekli olarak Van'dayız. Vanlılarla görüşerek dertlerini izliyoruz. Yine sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ediyoruz. Van Belediye Başkanı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve bölge milletvekilleriyle görüştüm. Van Belediyesinin yapması gereken su işini biz çözmek durumundayız. En acil olan su ihtiyacını, yaklaşık 12-13 milyon liralık rakamı İller Bankası'ndan hazırladık. Onun dışında 60 kilometreden gelen su isale hattını da yeniliyoruz.'' Van'a bir bütün olarak gördüklerini, kentte yeni bir planlama yaptıklarını belirten Bakan Bayraktar, ''İnşallah Mart ve Nisan ayıyla birlikte Van'da ekonomi canlanacak, Van esnafının yüzü gülecek. Van'da yapılan ihalelerle, Van'ın kendi taşeronları orada iş alacak. Ben Karadenizliyim ama ihalelerin kime verildiğini bilmiyorum. Karadenizli 4'ten fazla müteahhit varsa, burada her türlü hakaretinize razıyım. Bizim oradaki kıstasımız; Türkiye'de en pratik, en çabuk, hızlı yapan müteahhitler kimse onlar iş alsın. Konutları Ağustos sonunda büyük ölçüde bitirip teslim etmek durumundayız. Köylerde vatandaşların isteği doğrultuda ev yapacağız'' diye konuştu. Bayraktar, Van'da yeni planlama yaptıklarını belirterek, modern hayatın gerektirdiği donatılarla ihaleleri gerçekleştirdiklerini, ayrıca çevre yolu ve konutlardan şehir merkezine birleşecek dikey yolların da planlarını hazırladıklarını söyledi. Bayraktar, ''Van merkezini koruyarak geliştirme konusunda çok güzel bir şehir olacak. Marka şehir, cazibe merkezi olma noktasında kenti geliştirmek için ciddi çalışmaları sürdürüyoruz. Yine Belediye ile birlikte teknik altyapıyı yenileme noktasında çalışmalarımız sürüyor'' dedi.