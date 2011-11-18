-Konteyner evler imdada yetişti VAN (A.A) - 18.11.2011 - Van'da meydana gelen depremlerde, evlerini kaybeden ve çadırlara yerleştirilen depremzedelerin soğuk hava ve kar yağışıyla daha da çok ihtiyaç duyduğu konteynerlerin dağıtımı sürüyor. Banyo, tuvalet, mutfak ve odanın bulunduğu evler, korunaklı yapısıyla depremzedelerin yeni sıcak yuvası olacak. Kent genelinde 18 bin 500 konteyner evin kurulması planlanırken, şu ana kadar TOKİ tarafından 600, Kimse Yok Mu, Deniz Feneri, ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları da 400 konteyner tipi evler Van merkez ile Erciş ilçesinde yerleştirdi. Van genelini etkileyen 7.2 şiddetindeki depremin ardından 150 kişinin yaşadığı 32 haneli Mollakasım köyünde, tüm evler ile okul binası ve hayvan barınakları enkaza dönüştü. İlk aşamada çadırlara yerleştirilen depremzedeler, köye getirilen ve montajları tamamlanmak üzere olan 33 konteyner evlere yerleşmeye başladı. Yaşamın çok zor olduğunu belirten 3 çocuk annesi Tülay Yücebaş, ''Sularımız yok. Elektrik de zaman zaman kesilmeler yaşanıyor. Konteyner evlerde oldukça rahat ettik. Sıcak bir yuvaya kavuştuk. Bizlere maddi ve manevi her konuda çok destek olundu'' dedi. Konteynerleri çok güzel bulduklarını ifade eden köy sakinlerinden Murat Karatekin, duygularını şöyle anlattı: ''Bundan daha iyisi olamazdı. Battaniyeden yağına, bulgurundan makarnasına her şeyimiz gönderildi. Evimiz yıkıldı, tüm eşyalarımız içeride kaldı. Devletimiz en güzel şekilde bizi karşıladı, tüm yardımını buraya yaptı. Biliyoruz ki sahibimiz, devletimiz var. Allah devletimizi var etsin.''