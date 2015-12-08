Konteyner evi içindeki eşyalarla birlikte çaldılar

Kayseri'de 50 gün önce vefat eden eski Erciyes Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cengiz Utaş'ın Kızıltepe mevkii bağındaki konteyner evi vinçle sökülerek içindeki eşyalarla birlikte çalındı.

DHA’dan Oktay Ensari ve Zafer Barış’ın haberine göre; ailesiyle birlikte oturduğu İstanbul’da 19 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Cengiz Utaş’ın Melikgazi İlçesi, Kızıltepe Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrekarelik üzüm ve meyve ağaçlarının bulunduğu bağın hemen girişindeki 5 ton ağırlığında 50 metrekarelik konteyner ev, içindeki eşyalarla birlikte çalındı.

Konteynerin elektrik ve su tesisatını kesen, üzerindeki çanak anteni atan kimliği belirsiz kişiler, beton zemin üzerine oturtulmuş evin yanı sıra 1 tonluk plastik su deposunu da bir kamyon ve kamyonete yükleyip, gündüz ortadan kayboldular.

Konteyner evde bahçıvan ve bekçilik yapan İhsan Aksoy (66), ‘’Yıllardır Utaş ailesiyle birlikteyim. Rahmetli rektörün yıllar önce aldığı bağevinin girişindeki konteynerde eşimle kalıyorum. Kimliğini bilemediğim kişiler, bizim Talas ilçesinde bir yakınımızın yanına gitmemizi fırsat bilip, içinde önce içkili alem yapıp, kapı önünde mangal yakmışlar. Bir hafta sonra da ev olarak kullandığımız konteyner ile su deposunu vinçle kamyona yükleyip, ortadan yok olmuşlar. Güvenlik kuvvetlerine hırsızlık olayını bildirip, davacı oldum. İfademizi aldılar. Hırsızlık olayını öğrenen rahmetli rektörün yakınları da üzüldü” dedi.

Utaş ailesinin bağevine komşu olan emekli müdür Yücel Uzunoğlu da, hırsızlığın olduğu gün kendi bağına giderken plakasını alamadığı kamyonun üzerinde konteyneri ve su deposunu görünce şaşırdığını söyledi.

Yücel Uzunoğlu, ‘’Rahmetli rektör Prof.Dr. Cengiz Utaş’ın bağının hemen girişindeki konteynerde görevli İhsan Alsoy kalıyordu. Eşimle birlikte hırsızlık olduğunu sonradan öğrendiğimiz gün kırmızı renkli bir kamyonun üzerinde, yol üzerinde hareket halindeyken konteyner ve su deposunu gördüm. Kamyon, benim otomobiline yol vermek için dururken, içindeki kişilere, konteyneri nereye götürdüklerini sorunca, ‘Başka yere naklediyoruz. Bize talimat geldi, götürüyoruz’ dediler. Olayın sonradan hırsızlık olduğunu öğrenince, kamyonun plakasını almadığım için kendime kızdım” diye konuştu.

Olayla ilgili olarak Melikgazi Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği’nce çok yönlü soruşturma başlatıldı.