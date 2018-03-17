Kontak kapatmışlardı; İBB yüzde yüz zam yaptı

Özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakedişlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 100’ün üzerinde zam yapıldı.

TIKLAYIN- İETT, kontak kapatan halk otobüsleri hakkında yasal işlem başlattı

İstanbul’da her gün milyonlarca yolca taşıyan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, indirimli yolcular için aldıkları aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde kontak kapatmıştı. İETT ise yaptığı açıklamayla kontak kapatan halk otobüsü işletmecileri hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İBB bünyesinde hizmet veren İETT ve Metro İstanbul AŞ hakkedişlerini yolcu başına 15 kuruş, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ için 60 kuruş teklif etti.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, söz konusu talebi değerlendiren İBB Meclisi, Komisyon görüşü doğrultusunda, oy birliğiyle alınan kararla, 30 Eylül 2018 tarihine kadar İstanbul’daki toplu taşıma operatörlerinden, İETT ve Metro İstanbul AŞ hak edişlerini her öğrenci geçişi için 18 kuruş, ücret entegrasyonuna dahil tüm deniz toplu ulaşım araçları, Özel Hak Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ’nin hakkedişlerinde ise, her öğrenci geçişi için 70 kuruş verilmesi uygun gördü.

Karar İBB Meclisi’nden oy birliğiyle geçti.