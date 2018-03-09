İETT, kontak kapatan halk otobüsleri hakkında yasal işlem başlattı

Zarar ettikleri gerekçesiyle özel halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da kontak kapattı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katıldı. İETT ise yaptığı açıklamayla kontakt kapatan halk otobüsü işletmecileri hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsayan eylemle ilgili İETT'den yazılı bir açıklama yapıldı.

Yasal işlem başlatıldı

Açıklamada, "İstanbul'da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı 'Erguvan Otobüs' işletmecileri ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yapmıştır. Sabah itibari ile Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 araç sefere çıkmamıştır. İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa yakasında 173 Anadolu yakasında ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul Halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

"Öğleden sonra iş başı yaptıracağız"

Kontak kapatan bir grup otobüs sahibi, Olimpiyat Stadı çevresinde toplandı. Grup adına konuşan Türkiye Toplu Taşıma Sendikası Başkanı Kemal Çetin, şunalrı kaydetti:

"İstanbul'da 930 araçla hizmet veriyoruz. Günlük 1 milyona yakın yolcu taşıyoruz. Aynı zamanda 2 bin 500 çalışanımız ve 406 yatırımcımız var. Buradaki asıl sorunumuz şudur; bu hizmeti 7 yıldır devam ettirmeye çalışıyoruz ama zarar ediyoruz. Maliyetlerimizin 50-55 bin lira olduğu bir yerde sadece 28-30 bin lira alıyoruz. Normalde yolcunun ücreti 2 lira 60 kuruş olmasına rağmen, bizim elimize geçen 1 lira 40 kuruş. Yeni bir performans sistemine geçileceği ve hak edişlerimizin de düzeleceği söylendi. Düzenleme yapılmadı. Böyle olunca da işletmeciler maaşları ve yakıt ücretlerini ödeyemedikleri için dün böyle bir karar aldık. Bugün de İstanbul halkının mağdur olduğunu gördük. 600 bin insanın bir yerden bir yere gitmesi zor oldu. Bu da bizi rahatsız etti. İşletmeciler olarak az önce bir toplantı daha yaptık. İstanbullular daha fazla mağdur olmasınlar. Bizim diyalog kapılarımız açık. Görüşmeye hazırız. Yaptığımız yatırımların bu ülkenin milli kaynakları olduğunu göz önüne alarak bizimle yeniden görüşmeleri gerekir."

Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Metin İşsever ise, "Vatandaşların mağduriyetlerin devam etmemesi için araçlarımızı öğleden sonra iş başı yaptıracağız" diye konuştu.