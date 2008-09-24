Kontak anahtarı yerine cep telefonu!

Ceple ödeme yaygınlaşıyor

Park yeri sorununa telefon çözümü

Japon elektronik firması Sharp Corp, kullanıcısının, araba kilidini açıp motorunu çalıştırmasını sağlayan yeni bir cep telefonu ürettiğini duyurdu.Gazeteport'un haberine göre firma yetkilileri, kontak anahtarının yerini alacak yeni cep telefonlarını, gelecek hafta Tokyo'da düzenlenecek CEATEC teknoloji konferansında tanıtacaklarını belirtti. Halen gelişim aşamasında olan yeni telefonun, gelecek yıl Mart ayında piyasaya çıkması öngörülüyor.Telefonda kullanılan teknolojinin daha önce Nissan firmasının geliştirdiği 'akıllı anahtar' teknolojisiyle büyük benzerlik taşıdığı kaydedildi. Kullanıcısının üzerindeki anahtarı gönderdiği sinyaller aracılığıyla tanıyan araba, önce kilitlerini açıyor, daha sonra ise motorunu çalıştırıyor.