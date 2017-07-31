Konstanz'daki saldırıda silah muamması

Konstanz'daki silahlı saldırının ardından polis görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yerindeki güvenlik kameralarına ait görüntüler de inceleniyor.

Polis 34 yaşındaki saldırganın, ABD'li güvenlik güçlerinin de kullandığı M16 tipi otomatik savaş tüfeğini nereden, nasıl temin ettiği konusunu açıklığa kavuşturabilmiş değil.

Saldırıyı soruşturan savcı 34 yaşındaki saldırganın akrabasına ait distoketeğe giderek kapıdaki özel güvenlik görevlisi ile tartıştığını, ardından evine giderek M16 tüfeğini alarak diskoteğe gittiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırı sırasında diskoteğin güvenlik görevlisi ölürken üç kişi de ağır yaralandı. Diskoteği terkeden saldırgan polis tarafından durduruldu. Çıkan çatışmada yaralanan saldırgan hastanede hayatını kaybetti.

Polis saldırganın tek başına olduğunu, terör saldırısı olmadığından yola çıkıldığını belirtti. Saldırganın Irak vatandaşı Kürt olduğunu, 1991 yılında çocuk yaşta Almanya'ya geldiğini bildirdi. Saldırganın daha önce yaralama ve uyuşturucu suçlarından hüküm giydiği belirtildi.

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dpa/HT/HS