T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Konstanz'daki saldırıda silah muamması

Almanya'nın Konstanz kentinde bir diskoteğe düzenlenen saldırıda zanlının savaş silahı M16 tüfeğini nereden temin ettiği araştırılıyor.

31 Temmuz 2017 15:43

Konstanz'daki silahlı saldırının ardından polis görgü tanıklarının ifadelerini alırken olay yerindeki güvenlik kameralarına ait görüntüler de inceleniyor.

Polis 34 yaşındaki saldırganın, ABD'li güvenlik güçlerinin de kullandığı M16 tipi otomatik savaş tüfeğini nereden, nasıl temin ettiği konusunu açıklığa kavuşturabilmiş değil.

Saldırıyı soruşturan savcı 34 yaşındaki saldırganın akrabasına ait distoketeğe giderek kapıdaki özel güvenlik görevlisi ile tartıştığını, ardından evine giderek M16 tüfeğini alarak diskoteğe gittiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırı sırasında diskoteğin güvenlik görevlisi ölürken üç kişi de ağır yaralandı. Diskoteği terkeden saldırgan polis tarafından durduruldu. Çıkan çatışmada yaralanan saldırgan hastanede hayatını kaybetti.

Polis saldırganın tek başına olduğunu, terör saldırısı olmadığından yola çıkıldığını belirtti. Saldırganın Irak vatandaşı Kürt olduğunu, 1991 yılında çocuk yaşta Almanya'ya geldiğini bildirdi. Saldırganın daha önce yaralama ve uyuşturucu suçlarından hüküm giydiği belirtildi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya KonstanzM16ABDIrakKürtAlmanyaWelle Türkçe dpa/HT/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24