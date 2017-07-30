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Dünya
Deutsche Welle

Konstanz'da silahlı saldırı: Saldırgan ve 1 kişi öldü

Almanya’nın Konstanz kentindeki bir diskotekte etrafa ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, çok sayıda insanı yaraladı. Saldırgan polisle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2017 13:50

Almanya'nın Konstanz kentindeki bir diskotekte silahlı saldırgan dehşet yarattı. Polisin yaptığı açıklamalara göre 34 yaşındaki şahıs sabah saat 4:30'da diskotekte etrafındakilere ateş açtı. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken üç kişi de ağır yaralandı.

Diskoteği terk eden saldırganın polis tarafından durdurulduğu belirtiliyor. Çıkan çatışmada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmada bir polisin de yaralandığı ancak hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

Saldırının motivasyonu bilinmiyor. Polis olaya başka kişilerin de karışıp karışmadığını araştırıyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DPA/EC/AG

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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