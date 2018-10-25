Konsomatris izni için bakanlık önünde eylem yaptılar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) İçişleri Bakanlığı’na bağlı İzin Komisyonu, geçmişte yüz kızartıcı suçları olduğu gerekçesiyle 5 gece kulübüne konsomatris çalıştırma izni vermedi. İçişleri Bakanlığı\'na bağlı izin kurulunun sözleşmesi biten konsomatrislerin yerine yenisinin getirilmesi için izin vermeme kararının ardından işletme sahipleri bakanlık önünde eylem başlattı. İşletme sahipleri, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars için \'Olacaklardan sorumlu İçişleri Bakanı\' dedi.

\'VERGİ VERİYORUZ\'

Karar nedeniyle mağdur edildiklerini öne süren gece kulübü sahipleri, düzenli olarak vergilerini verdiklerini ve çalışmalarının engellenmeye çalışıldığını ifade ederken basın mensuplarına yeni konsomatris getiremedikleri takdirde bitme noktasına geleceklerini söyledi ve \"Bu kadar yatırımı çöpe mi atalım? Üzerine benzin döküp yakalım mı?\" dedi.

\'BAKANI TEHDİT ETTİLER\'

Gece kulübü sahipleri Taşkın Güneş, Hakkı Beyaz, Yusuf Hasanoğlu ve Muzaffer Güder yaptıkları ortak açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars\'ı da tehdit etti. Gece kulübü sahipleri \"İçişleri kendi başına göre uygulama yaptı. Biz izinler için toplamda 3 milyon sterlin yatırdık. Bizim çeklerimiz ve çalışanlarımız var. İzinleri durdurdular. Onları nasıl ödeyeceğiz? Bu izinler 20 sene önce verilmiş izindir. Bizi illegal iş yapmaya zorluyorlar. Olacakların sorumlusu İçişleri Bakanı\'dır. Söz ile izin durdurma mı olur? Elimizde bir evrak bile yok\" dedi.

Yaklaşık 40 gece kulübünün bulunduğu KKTC\'de 350\'ye yakın konsomatris çalıştırılıyor.



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