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KONSOLOSLUK KONUTUNA İTFAİYE ARACI GELDİ

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER- Özgür EREN - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA  Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri incele

17 Ekim 2018 21:45

Erhan TEKTEN - Mehmet İlkay ÖZER- Özgür EREN - Harun UYANIK - İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konuta, arkasında bir su motoru ve jeneratör bulunan bir itfaiye aracı geldi. Ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye aracının gelişi

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