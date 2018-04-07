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Konservatuvar öğrencisi, çalıştığı bar çıkışı dövülerek öldürüldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümü öğrencisi İsmail Değirmenci (25), okul harçlığını çıkarmak için darbuka çaldığı bardan çıkışta, tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü

07 Nisan 2018 19:22

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümü öğrencisi İsmail Değirmenci (25), okul harçlığını çıkarmak için darbuka çaldığı bardan çıkışta, tartıştığı kişiler tarafından dövülerek öldürüldü.
Olay, gece geç saatlerde Mücahitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Konservatuvar Bölümü son sınıf öğrenci İsmail Değirmenci, okul harçlığını çıkarmak için sahneye çıktığı barda, kimlikleri açıklanmayan kişilerle tartıştı. Bardan çıkarılan 3 şüpheli, kapı önünde Değirmenci’yi bekleemeye başladı. Şüpheliler, bir süre sonra dışarı çıkan İsmail Değirmenci\'ye saldırıp, döverek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Değirmenci\'nin öldüğü belirlendi. 
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Değirmenci’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Değirmenci’nin cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Adana’ya gönderilecek.

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