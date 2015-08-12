Konservatuvar müdürü kendi kendine teşekkür yazısı gönderdi

Geçtiğimiz Nisan ayında istifalarla çalkalanan Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda(AÜDK) şimdi de kendi kendine teşekkür yazısı yazan, Konservatuvar Müdür vekili Prof. Hasan Yener konuşuluyor. Yener, konservatuvarın mezuniyet töreni kapsamında sahneye taşıdığı eser nedeniyle “kendisine” teşekkür yazısı yazdı.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Selda Güneysu'nun haberine göre; AÜDK’nin müdürü Prof. Hasan Yener’in “teşekkür yazısı” uygulaması, konservatuvarda tartışmalara neden oldu. Yener, konservatuvarın 2014-2015 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’nde sahneye taşıdığı “Candide Operetinden Sahneler” isimli eser için kendisine teşekkür etti.

Yener, konservatuvar müdürü olarak kendisi için yazdığı yazıda, “Sayın Prof. Dr. Hasan Yener, yönetmenliğini üstlendiğiniz ‘Candide Operetinden Sahneler’ isimli eseri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni kapsamında sahneleyerek, yapmış olduğunuz çalışma sağladığınız katkılardan dolayı teşekkür ederim. Saygılarımla Prof. Dr. Hasan Yener” ifadelerine yer verdi. Yener’in bu yazısı konservatuvarda, “Ne güzel, müdürümüz kendi kendisini tebrik ediyor, kendisine teşekkür ediyor” yorumlarına neden oldu.

Hasan Yener, daha önce de adını Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılarak, 9. soruya kadar gelerek, 30 bin lira para ödülü kazanmıştı.

Yener’in adı kamuoyunda ilk “AÜDK’deki istifalarla” gündeme gelmişti. Konservatuvar müdürü Prof. Çetin Aydar’ın 11 Nisan’da görev süresi dolmuş, ancak Aydar, görev süresinin dolmasına bir gün kala, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’le yaşanan “yönetim krizi” nedeniyle görevinden istifa etmişti. Aydar’ın yerine de Prof. Hasan Yener vekâleten konservatuvar müdürü olarak atanmıştı.

Yener’in atanmasının ardından da konservatuvarda sular durulmamış, atamaya tepki gösteren ve dışarıdan konservatuvarda ders veren öğretim görevlisi sanatçılar, bir bir görevlerinden istifa etmişlerdi. İlk istifalar, aynı zamanda Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları olan Arda Aktar, Ünüşan Kuloğlu, Engin Güngördü ile Prof. Toros Can’dan gelmiş daha sonra da Erden Bilgen (trompet), Cem Akçora (korno), Doç. Gökhan Aybulus (piyano), Gültekin Ulutaş (klarnet), Özgür Uluçınar (kontrabas), Selçuk Akyol (obua) istifasını konservatuvarın yönetimine sunmuştu.