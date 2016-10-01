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Konserleri iptal edilen Sıla, 1.5 ay aradan sonra İzmir'de sahne aldı

"Kavuşmak çok güzel, sizi burada görmek çok güzel"

01 Ekim 2016 17:19

Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne "Kesinlikle darbeye karşıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" dediği için sırasıyla İstanbul ve Bursa konserleri iptal edilen Sıla, İzmir'de sevenlerinin karşısına çıktı.

Yaşananlardan sonra İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Sıla yaklaşık 4 saat sahnede kaldı. 

İzleyenlerine seslenen Sıla Gençoğlu, "Ne hoş karşılama, çok güzel bir akşam, nefis bir akşam. Kavuşmak çok güzel, sizi burada görmek çok güzel. İnsanın memleketinde olması çok güzel. Teker teker yanaklarınızdan öpüp teker teker kocaman sarılıp kocaman kucaklıyorum" dedi. "Yalnız değilsin" diye bağıran hayranlarına Sıla'nın cevabı ""Hiçbirimiz yanlız değiliz" çok güzel bir akşam geçireceğiz. Kah üzüleceğiz kah sevinecez. Kendimizi bu akşam müziğin kollarına bırakalım" oldu.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren güzel şarkıcı, zaman zaman hayranları ile sohbetetti. Konuşurken "Bu aralar cümleler sıkıntılı" demesi de dikkati çekti.

Sıla, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bu akşam bir konser daha verecek.

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