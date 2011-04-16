T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KONSERE GELDİ HAYATINI KAYBETTİ MERSİN (A.A)

16 Nisan 2011 23:14

-KONSERE GELDİ HAYATINI KAYBETTİ MERSİN (A.A) - 16.04.2011 - Ünlü tenor Vincenzo La Scola, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı'nın 11-15 Nisan'da düzenlediği Masterclass'a (ustalık sınıfı) katılan İtalyan tenor Scola, kaldığı Macit Özcan Spor Tesislerindeki odasında dün gece kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından MEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Scola, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi yapılmak üzere cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenilen Scola, bu akşam MEÜ Çiftlikköy yerleşkesindeki Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala konserde sahne alacaktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24