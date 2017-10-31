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Kültür-Sanat

Konsere bilet yerine kitapla girdiler

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla 'İki Kitap da Sen Getir, Köy Okullarına Umut Ol' kampanyası başlatıldı

31 Ekim 2017 18:40

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla \'İki Kitap da Sen Getir, Köy Okullarına Umut Ol\' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında düzenlenen Aslı Güngör konserine gelenler bilet yerine kitapla girdi. Konserde 8 bin 342 kitap toplandı.
Afyonkarahisar\'da köy okullarına kütüphane kurmak amacıyla Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Uluslararası Ticaret ve Finansman (UTF) Kulübü işbirliğinde \'İki Kitap da Sen Getir, Köy Okullarına Umut Ol\' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Atatürk Kongre Merkezi\'nde Aslı Güngör konseri düzenlendi. Katılımcılardan para ya da bilet yerine kitap talep edildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konserde köy okulları için 8 bin 342 kitap toplandı.
Konser sonrası Afyonkarahisar Belediyesi başta olmak üzere, destek veren kurum ve kişileri sahneye davet ederek teşekkür eden UTF Kulübü Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Yaman, toplanan kitaplarla 6 ya da 7 köy okuluna kütüphane kurabileceklerini söyledi.
Aslı Güngör ise güzel ve örnek bir kampanyaya davet edilmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Aslı Güngör\'e konser sonunda Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık tarafından çiçek takdim edildi.

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