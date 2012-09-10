Konsensus'un anketine göre, Köşk yarışında Gül Erdoğan'ın ensesinde

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin yaptığı ankete göre, cumhurbaşkanlığı konusunda ankete katılanların yüzde 32.3’ü "Recep Tayyip Erdoğan" derken, yüzde 31.8’i "Abdullah Gül" yanıtını verdi. Çözüm bekleyen ilk sorunsa yüzde 83.5 ile Terör/Güneydoğu sorunu çıktı.

Konsensus’un Habertürk gazetesi için yaptığı “Türkiye Gündemi Araştırması Eylül 2012-‘Suriye’de İç Savaş-PKK Terörü’ başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

Konsensus bu çalışma için, 24 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında 81 ilin hem kentsel hem de kırsal kesiminden seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip, 18 yaş üstü 749’u erkek, 751’i kadın, toplam 1500 kişiyle telefon anketi yöntemiyle görüştü.

Araştırma şirketi, ankete katılanlara, Türkiye gündemine damga vuran olayların neler olduğundan, Cumhurbaşkanlığı seçimine, Türkiye’nin en önemli sorunlarının hangileri olduğundan Suriye’deki iç savaşa kadar birçok soru yöneltti. Gündemi meşgul eden konuları mercek altına aldı. Habertürk gazetesinde yayımlanan Konsensus'un yaptığı anket şöyle:



Türkiye’nin çözüm bekleyen sorunu: Terör



İşte araştırmanın en dikkat çekici sorularından biri: "Sizce Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli üç sorunu hangisidir?" Haziran ayında listenin ikinci sırasında bulunan "Terör/Güneydoğu" sorunu büyük bir artış göstererek yüzde 83.5 ile birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada yüzde 20.7 ile "Enflasyon/Hayat Pahalılığı" bulunuyor. Bir önceki araştırmada zirvede bulunan "İşsizlik" ise yüzde 20.2’ye geriledi ve üçüncü sırada yer aldı.



Türkiye, Suriye’ye askeri müdahale yapmasın: % 80



Konsensus, Türkiye’nin güney komşusu Suriye’de 1.5 yıldır süren ve on binlerce insanın hayatına neden olan iç savaşı da anket katılımcılarına sordu. "Sizce Türkiye, Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Suriye’ye askeri müdahalede bulunmalı mıdır?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 79.9’u "Hayır, bulunmamalıdır" yanıtını verdi. "Evet, müdahalede bulunmalıdır" diyenlerin oranıysa haziran ayı araştırmasına göre yüzde 2.9 puan azalarak yüzde 20.1’e geriledi.



Çankaya yolunda Gül ile Erdoğan soluk soluğa



Çankaya yolunda Gül ile Erdoğan soluk soluğa Konsensus’un ankete katılanlara yönelttiği en dikkat çekici soruların başında, "Yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin cumhurbaşkanı olmasını istersiniz?" geliyordu. Haziran ayı sonuçlarına göre oyları 9.5 puan azalmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı yarışında yüzde 32.3 ile zirvedeki yerini korudu. Abdullah Gül’ün bir kez daha cumhurbaşkanı olabileceğinin açıklanması ise Gül’ün oylarını bir önceki araştırmaya göre 11 puan artırdı ve Gül, yüzde 31.8 ile ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 18.7 oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor. Onu ise Devlet Bahçeli ve Deniz Baykal izliyor.



Gaziantep'teki saldırı en önemli olay oldu



Ankete katılanlara, "Son bir ay içerisinde Türkiye’de gündemi belirleyen en önemli üç olayın hangileri olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya göre gündemin ilk sırasına yüzde 59 ile "Gaziantep’teki bombalı saldırı" oturdu. İkinci sırada yüzde 28.3 ile "PKK’nın Foça’da düzenlediği saldırı" yer aldı. Ankete katılanlar üçüncü gündem maddesi olaraksa yüzde 23.4 ile Suriye’de yaşanan iç savaşı gösterdi. Onu, Hakkâri-Şemdinli’de yaşanan olaylarla Dağlıca sınır karakoluna PKK’nın gerçekleştirdiği saldırı izledi.



Terörün sorumlusu olarak BDP görülüyor



Peki hangi sorunun çözümüne hangi parti engel? Ankete katılanlar PKK teröründen BDP’yi sorumlu tutarken; enflasyon/hayat pahalılığı, işsizlik, rüşvet ve yolsuzluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik, etnik köken ayrımı, laikliğin korunması, eğitim, demokrasi/fikir özgürlüğü, asayiş/güvenlik, sosyal güvenlik/sağlık, dinin korunması, belediye hizmetleri sorunlarının çözümünde en büyük engel olarak AKP’yi gösterdi.



Hükümetin Suriye dış politikası onaylanmıyor



Konsensus kamuoyu araştırma şirketi, "Suriye’de yaşanan iç savaşla ilgili hükümetin bugüne kadar uyguladığı dış politikayı onaylıyor musunuz?" sorusunu da 1500 katılımcıya yöneltti. Ankete katılanların yüzde 61.5’i bu soruya, "Hayır, onaylamıyorum" cevabını verdi.



'Uçağımızı düşüren Suriye’ye tatmin edici cevap verilmedi'



Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-4 savaş uçağının 22 Haziran’da Akdeniz’de düşürülmesine yönelik değerlendirme de ankete katılanlara soruldu. Konsensus, "Sizce Türkiye; savaş uçağının Suriye’de Esad güçleri tarafından düşürülüp 2 pilotunun şehit olması olayında, sizi tatmin eden karşılığı verdi mi?" diye sordu. Ankete katılanların yüzde 76.5’i, "Hayır, beni tatmin eden karşılığı vermedi" yanıtını verdi.



Suriye’de rejim karşıtı muhalifler haklı görülüyor



Ankete katılanlar Suriye’de yaşanan iç savaştaysa "rejim karşıtları"nın mücadelesinin doğru olduğunu söyledi. "Sizce, Suriye’de yaşanan iç savaşta Devlet Başkanı Esad yanlıları mı haklı, rejim karşıtları mı?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 86.2’si, "Rejim karşıtları haklı" cevabını verdi. Esad yanlılılarını haklı bulanların oranı ise yüzde 5.6 çıktı.



Yazın gündemimiz PKK terörü oluyor



Yaz aylarında, hemen sonrasında bir seçim yoksa Türkiye’nin gündemine muhakkak PKK terörü yerleşiyor. İşte size son 3 yılın gündem anketlerinin sonuçları: 2009 yılının Eylül ayında yaptığımız gündem anketinden çıkan sonuca göre gündemin birinci maddesi, “Demokratik Açılım Paketi". 2010 Eylül ayında gündemin birinci maddesi tabii ki "Referandum". Doğu ve Güneydoğu’dan şehit haberleri Temmuz 2011’e kadar gelmiyor denecek kadar az. Temmuz 2011 oluyor, seçimler bitiyor. Şehit haberleri peşisıra gelmeye başlıyor. 2011 Eylül ayında yine gündemin birinci maddesinde, PKK terör örgütünün arka arkaya gerçekleştirdiği saldırılar var. 2012 Eylül ayında, yine gündem PKK terörü, Foça, Şemdinli, BDP’lilerin dağda teröristlerle kucaklaşması ve Gaziantep saldırısı.



Antep'teki terör partileri etkiledi



Gaziantep’te yaşanan saldırı, bütün siyasi partileri negatif etkiliyor. Bu da siyaset kurumuna olan güvenin düşmesine sebep oluyor. Çünkü vatandaş soruyor: “Meclis’te terör sorununu ve diğer sorunları çözmek için gönderdiğimiz 550 milletvekili, 4 siyasi parti var. Bu sorun neden çözülmüyor?” Siyasilerin yanıtını veremediği tek soru bu. Ben çocukken yaz aylarını çok severdim. Artık sevmiyorum. Yaz gelmesin veya her yaz seçim olsun istiyorum.