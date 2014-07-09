Konsensus'a göre MHP seçmeni Köşk için 'Erdoğan' diyor

Konsensus Araştırma Şirketi'nin son anketine göre, 30 Mart seçimlerinde MHP'ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin yüzde 22'si, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini beyan etti.

Aynı anket sonuçlarında kararsızların yüzde 45'i, 30 Mart seçimlerinde CHP'ye oy atan seçmenlerden oluşuyor.

Fatih Altaylı'nın HaberTürk'te "Cemaat'e çok öfke birikmiş" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2014) yazısının ilgili bölümü şöyle:

MHP'li seçmen 'Erdoğan' diyor

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken araştırma şirketleri anket aralıklarını sıklaştırdılar.

Adaylar belli olmadan hemen önce bir anket yapan Konsensus, adayların kesinleşmesinin ardından bir anket daha gerçekleştirdi.

Lafı uzatmadan söyleyeyim.

Kararsızların dağıtılmasından sonra anket sonuçları şöyle:

R.T. Erdoğan: Yüzde 58.2

E. İhsanoğlu: Yüzde 30.3

S. Demirtaş: Yüzde 11.5

Yani Konsensus'a göre seçim sonucu, artı 2 veya eksi 2 bu şekilde olacak.

Ve ilk turda bitecek.

Merak ediyorsanız, kararsızlar dağıtılmadan önceki anket sonuçları şöyle:

R.T. Erdoğan: Yüzde 39.1

E. İhsanoğlu: Yüzde 20.4

S. Demirtaş: Yüzde 7.7

Oy kullanmayacak: Yüzde 6.1

Kararsız: Yüzde 22.4

Cevap yok: Yüzde 4.3

Kararsızların yüzde 45'i, 30 Mart seçimlerinde CHP'ye oy atan seçmen.

Aynı grubun yüzde 21'i, 30 Mart'ta AK Parti'ye oy vermiş, yüzde 21'i de MHP'ye oy atmış.

30 Mart seçimlerinde MHP'ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin yüzde 22'si, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini beyan ediyor.

Sonuç olarak, Erdoğan'ın oyları 1 ay içinde yüzde 9 oranında düşmeyeceğine göre Başbakan Erdoğan, ilk turun sonunda halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı olacak.

Diyelim ki bir sürpriz oldu ve Erdoğan ilk turda seçilemedi.

Konsensus'un anketine göre 2. turda katılım bir miktar düşecek ve bu kez Başbakan Erdoğan, oyların yüzde 65'ini alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak.