Konsensus araştırması: Referandumda 'evet' mi 'hayır' mı önde, bugün seçim olsa hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus, 16 Nisan'da yapılacak olan parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin referandumla ilgili son anket sonuçları ve bugün seçim olması durumunda hangi partinin yüzde kaç oy alacağına ortaya koyan araştırmasını açıkladı.

Ankete katılanların yüzde 42'si 'evet' oyu kullanacağını söylerken, yüzde 39'luk bir kesim ise 'hayır' diyeceğini belirtti. Ankete göre, yüzde 14 oranında bir kararsız seçmen kitlesi var. Kararsızların dağıtılması sonucunda referandumda yüzde 52'ye yüzde 48 'evet' oyu önde çıkıyor.

Araştırmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçmenin üzerindeki etkisi de ölçülmüş. "Anayasa referandumuna kadar Erdoğan, ilk yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıklasa, yapılacak referandumda 'evet' oyu mu verirsiniz, 'hayır' oyu mu verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 59'u 'hayır' cevabını veriyor.

Ankete katılanların yüzde 90'ı nisan ayına kadar tercihlerinin değişmeyeceğini ifade ederken, 'evet' oyu verenlerin yüzde 29'u sistem değişikliğinin "Türkiye'nin yararına olacağı" görüşünü savunduğu için bu tercihte bulunduğunu belirtiyor. Yüzde 27'lik bir kesim de 'Erdoğan sevgisi'nden dolay 'evet' diyeceğini söylüyor. 'Hayır' diyenlerin yüzde 31'i "Tek adam iktidarına karşıyım", yüzde 16'sı da "Başkanlık sistemini istemiyorum" ifadesini kullanıyor.

Araştırmanın sonuçları, yapılan 18 maddelik anayasa değişikliğinin yüzde 45 ile beklentileri karşılamadığını ortaya koyuyor.

Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçuları ve CHP'nin tepki gösterdiği olağanüstü hâl (OHAL) şartlarında referenduma gidilmesine katılımcıların yüzde 56'sı da tepki gösteriyor ve kaldırılmalı diyor.

Ankette, CHP'nin teklifi Anayasa Mahkemesi'ne götürmesine yaklaşımın ne olacağı da sorgulanmış. Buna göre, yüzde 45 bu kararın doğru olacağını savunurken, yüzde 55 yanlış buluyor.

Araştırmaya göre, halkın güvendiği devlet kurumları arasında zirve yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yüzde 79'luk bir oranla TSK'ya destek duyulurken, en düşük destek dini kurumlara.

Araştırmada, bugün seçim olması durumunda hangi partinin yüzde kaç oy alacağı da ortaya kondu. Sonuçlara göre, AKP 40, CHP yüzde 20, MHP yüzde 7, HDP yüzde 6 oy alıyor. Yüzde 14'lük kararsız oylar dağıtıldığında AKP yüzde 53,4 ile iktidara gelirken, CHP'nin oyları yüzde 27,2'de kalıyor. MHP ile HDP ise barajın altında kalıyor.

1 Kasım seçiminde oy kullananlara görüşlerinin değişip değişmediğinin de sorulduğu ankete göre, en çok pişmanlık duyan parti seçmeni yüzde 42 ile MHP.

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