Konsensus Araştırma: Ankara'da durum bıçak sırtı

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde Ankara’da durumun AKP için bıçak sırtı olduğunu söylerken “Mansur Yavaş bu seçimlerde de MHP seçmenine oynayabilir. Ankara'daki CHP seçmeni başka bir partinin logosunun altına mühür basmaz” değerlendirmesini yaptı.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Sarı’nın açıklamalarından bir kısım şöyle:

-Murat Bey, MHP Lideri Bahçeli ve Başkan Erdoğan'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamalar yerel seçim gündemine damgasını vurdu. Son yaptığınız araştırma ve MHP'nin aday çıkarmamasını da hesaba katarak İstanbul'daki seçim yarışını nasıl değerlendirirsiniz?

İstanbul'da MHP desteği olmadan önce yaptığımız araştırmada AK Parti CHP'nin açık ara önündeydi. En son yaptığımız çalışmada partilerin İstanbul'daki oy dağılımları şu şekilde çıkmıştı: yüzde 49 AK Parti, yüzde 41 CHP, yüzde 5 HDP, yüzde 4 MHP… AK Parti'nin İstanbul'da yüzde 50'yi geçme olasılığı çok yüksek. Burada MHP tabanının motivasyonu da önemli. Bunu seçim sürecini girdiğimizde yaptığımız araştırmalarda göreceğiz. MHP enerjisini 3 büyük şehirde değil kazanma ihtimali olan Adana, Mersin ve Isparta gibi şehirlerde harcamayı tercih etti. AK Parti'nin İstanbul'da favori olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

-Ankara'da seçim yarışını nasıl görüyorsunuz?

Ankara'da durum AK Parti açısından biraz daha bıçak sırtı. Mansur Yavaş bu seçimlerde de MHP seçmenine oynayabilir. Ankara'daki CHP seçmeni başka bir partinin logosunun altına mühür basmaz. Dolayısıyla İyi Parti'nin Ankara'da kazanma şansı yok. Son yaptığımız çalışmada AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 41 çıkmıştı. Bu sonuçlar iki partinin de 2014 seçimlerinde oy oranını koruduğunu gösteriyor. MHP'den gelecek küçük bir destek ile AK Parti seçimi rahat kazandırabilir. Ankara çok bilinmeyenli bir denklem. İstanbul kadar rahat olmasa da Ankara'da favori AK Parti. Ancak İstanbul kadar açık ara değil bir adım önde diyebiliriz.

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