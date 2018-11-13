'Konkordato'ya Ekşi Sözlük'ten Türkçe isim önerileri

Son dönemde döviz kurlarına bağlı artan kira, üretim ve finansman maliyetleri birçok şirketi finansal olarak zor bir sürece soktu. Şirketler bu süreçte konkordato ilan etmeye başladı. Ekşi Sözlük'ten de İtalyanca bir kelime olan "konkordato"ya isim önerileri geldi.

Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.

Ekşi Sözlük'te "konkordatoya türkçe isim önerileri" başlığı altına yazılan entry'lere esprili yanıtlar geldi.

"Taktıborç", "Borcumuz borç", "Batamıyoruz" gibi ifadelerin yer aldığı başlıkta şu entry'ler yer aldı:

-battım allah kaldır beni,

nur içine daldır beni.

-fırsatbufırsatçılık

-bugüngityarıngel

-yıkılmadım ama ayakta da değilim

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TDK ne diyor?

Konkordato: Anlaşmalı iflas