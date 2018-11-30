Konkordatoya başvuran Okan Kurt'tan açıklama

Dün konkortadayo başvuran inşaat, lojistik ve gıda sektöründe faaliyet gösteren Okan Kurt açıklama yaptı.

Kurt'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şirketin 'ekonomik buhran' yaşadığı kaydedilerek, var olan borçların ödenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada, amaçlarının şirketlerin devamlığını sağlamak olduğu bildirildi.

Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden Martaş Lojistik'in ortaklarından Okan Kurt adına Av. Şenol Çilek imzası ile yapılan açıklamada şöyle denildi:

Müvekkilim Okan Kurt ve hissedarı olduğu Martaş Şirketler grubu ile ilgili olarak içinde bulunduğu ekonomik buhran sebebiyle tarafımızdan Mersin Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talebinde bulunulmuş, yapılan ön inceleme neticesinde mahkeme tarafından konkordato için geçici mühlet verilmiştir.

Bilindiği üzere konkordato talebi şirket ve şahısların borçlarının yapılandırılarak ödenmesi esası üzerine kurulmuş olup, temel amaç borçluların borcunu ödeyebilme kabiliyeti içinde olması, alacaklıların alacaklarını tahsil edebilmesi esasidir. Müvekkillerim konkordato suresince tüm borçlarının yapılandırarak ödemek kabilyeti ve niyetindedir. Talebimiz, tamamı ile şirketlerin devamlılığını sağlamak tüm borçların ödenmesi esasi üzerine kuruludur."