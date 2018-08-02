Konkordato sürecinde olan iş insanı, korumalardan sıyrılarak verdiği notla Cumhurbaşkanı'ndan yardım istemiş

Konkordato sürecinde olan Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keskinoğlu, seçim kampanyası sürecinde gerçekleştirilen Akhisar mitinginde korumaların arasından sıyrılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği notta yardım çağrısında bulunduklarını söyledi.

Sözcü’den Derin Gökçe’ye konuşan Keskinoğlu, kağıdın içeresinde şirketin şu anki durumunu anlatan bir yazı olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım beklediğini ifade etti.

Erdoğan'ın 28 Mayıs 2018 tarihinde Akhisar Stadında düzenlediği miting öncesi stadyum girişinde Keskinoğlu Tavukçuluk Yönetim Kurulu Başkanı Keskinoğlu korumaların arasından sıyrılarak Cumhurbaşkanı’na bir not iletmişti. 8 Mayıs tarihinde verilen kağıt sonrasında şirket 12 Haziran’da konkordato başvuru yaptığını duyurdu.