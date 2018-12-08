Konkordato ilanında şartlar değişiyor

Konkordato ilan etmek için gereken şartlarda değişiklik yapıldı. Şartları değiştiren teklifin yasalaşmasıyşa birlikte, rapor verecek bağımsız denetim kuruluşları için ‘kamu yararı’ şartı kaldırıldı. Artık 23 ildeki 263 bağımsız denetim kuruluşundan da denetim raporu alınabilecek.

Dünya gazetesinden Canan Sarıkaya'nın haberine göre, düzenlemenin ardından şirketler 'Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından 'Türkiye Denetim Standartları'na göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunacak.

Kabul edilen diğer bir önergeyle konkordato komiseri olarak atanacak bağımsız denetçilerin daha geniş bir listeden seçilebilmesi için ‘sorumlu denetçi’ olma şartı da kaldırıldı. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.