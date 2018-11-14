Konkordato ilan eden Yörsan'dan ilk açıklama

Geçen ay konkordato ilan eden süt ve süt ürünleri sektöründe yarım asrı geride bırakan Yörsan Gıda, açıklamada bulundu. Türkiye’ye değer yaratma çabalarını desteklemek için yatırımlarına kesintisiz devam eden Yörsan'ın özellikle likidite sıkıntısı ile ilgili problemler yaşamaya başladığı kaydedilen açıklamada, söz konusu sıkıntının geri döndürülemeyecek zararlar oluşturması riskinin ortaya çıktığı ifade edildi.

Yörsan İcra Kurulu'nun Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, şöyle dendi:

"Şirketimiz, ekonomik faaliyetin kesintisiz olarak devam etmesi ve telafisi imkansız mağduriyetlerin oluşmaması adına uzun zaman azami çaba göstermiş, elindeki tüm enstrümanları sonuna kadar kullanmış, her türlü opsiyonu değerlendirmek sureti ile çıkış yolu bulmaya çalışmıştır. Tüm bu çabaların sonunda, işletmenin bütünlüğünün bozulmaması ve sürdürülebilirliğinin zedelenmemesi kaydıyla tüm çalışanlarının ve diğer paydaşların haklarının korunması, alacaklıların alacaklarına tam ve eksiksiz olarak kavuşmalarını temin etmek amacıyla 09 Ekim 2018 tarihinde konkordato kurumuna başvurmuştur."

Yörsan'ın konkordato korumasında bir yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyarak, süreç sonunda bu ekonomik sıkıntıdan kurtulmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, "Konkordatoya ilk başvuruyu takip eden süreçte, Yörsan, konkordato yeniden yapılandırma planının oluşturulması ve tüm alacaklılarının mutabakatı ile yürürlüğe girmesi için çalışmalarını hukuki sorumlulukları ve yasal takvim çerçevesinde sürdürmektedir. Konkordato hukuku çerçevesinde bu plan yürürlüğe girmeden, Yörsan henüz geçmişe dönük borçların ödenmesi sürecine başlayamamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yörsan'ın üretim, dağıtım ve satış operasyonlarının devam edebilmesi için gerekli ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, bu süreçte de Yörsan'ın tedarikçisi olan süt üreticileri dahil tüm tedarikçileriyle varolan ticari faaliyetlerini sürdürdüğü ve tedarikçilerinin bu faaliyetlerden doğan alacaklarını düzenli olarak ödediği kaydedildi.

İcra Kurulunun açıklamasında, "Yörsan konkordato kurumu aracılığıyla alacaklılarına olan tüm yükümlülüklerini yerine getirme ve borçlarını tahakkuk eden faizleriyle birlikte tam ve eksiksiz olarak ödeme azmindedir" denildi.