Konkordato ilan eden tavukçuluk firmasının civcivlerine yem sağlanacak

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, tavuk ve yumurta üretim firması Garip Tavukçuluk, kiraladığı kümese yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Firma konkordato ilan edince, aç ve susuz kalan civcivler ölüme terk edildi. Haberler sonrası devreye giren yetkililer, konkordato ilan eden tavukçuluk firmasındaki kanatlı hayvanlara yem tedarikinin başladığı bildirildi.

Çamlıyayla'da Sabire Eren'e ait kümesi kiralayan Adana merkezli Garip Tavukçuluk, buraya yaklaşık 2 milyon civciv getirdi. Şirket kısa süre önce konkordato ilan edince 15 gündür bölgeye yem göndermeyince hayvanlar da açlık ve ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Şimdiye kadar 200 bine yakın civciv açlıktan öldü. Kümes sahibi Eren, "Hayvanların aç susuz öldüğüne yanıyorum. Ağzıma ekmek alsam boğazımda kalıyor. Bu hayvanların günahı ne anlayamadım. Yıllardır böyle bir şey görmedik" dedi.

Yem desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den de konuyla ilgili açıklama geldi. Pakdemirli, "Yem desteğinin sağlanacağını ve civcivlerimizin yaşayacağı müjdesini vermek istiyorum. Bu gelişme hem şahsımın, hem Bakanlık Bürokratlarımızın hem de tüm kamuoyunun vicdanını rahatlattı" dedi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğünden, konkordato ilan eden tavukçuluk firmasındaki kanatlı hayvanlara yem tedarikinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, sorunun çözülmesi için yoğun çaba harcandığı belirtilerek, "Bugün itibarıyla yeni firmalarla yapılan sözleşmeler doğrultusunda yemler işletmelere ulaşmıştır." ifadesi kullanıldı.