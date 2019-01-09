Konkordato ilan eden şirket, 150 işçiyi kovdu

T24

Çorum’da ahşap üzerine çalışan Akça kontrplak fabrikası "ekonomik sıkıntı" sebebiyle 150 çalışanına çıkış verdi. Şirket, geçen aylarda konkordato ilane tmişti.

Üç aydır maaşlarını alamayan fabrika işçileri bu duruma tepki olarak işbaşı yapmadı ve fabrika önünde toplanıp işverenle konuşmak istedi.

İşveren, "Çalışan çalışsın, çalışmayan da çıkıp gitsin” diye tepki vermesi üzerine işçiler “Hakkımız olan ücretleri alana kadar fabrika önünden ayrılmayacağız” dedi.

Bir işçi 20 yıldır bu fabrikada çalıştığını, kendilerine sendika hakkı tanınmadığı, sendika isteyen işçilerinde işten çıkarıldığını ifade ederek, “Evlerimizin kirasını ödeyemez durumdayız. Sürekli borç yiyoruz, nereye kadar böyle gider bilmiyoruz. Akşam eve eli boş gitmekten, aile fertlerimizden utanır hale geldik” dedi.

Akça kontrplak fabrikası geçtiğimiz aylarda konkordato ilan etmişti.



