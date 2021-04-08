Kongrelere katılan AKP’li meclis üyesi Bülent Aydoğdu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

AKP kongrelerine katıldığı belirtilen Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AKP'nin 24 Şubat'taki İstanbul İl Kongresi başta olmak üzere "lebaleb" kongrelerden fotoğraflar paylaşan Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu, Covid-19'a yakalandı ve yaşamını yitirdi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Aydoğdu’ya ne zaman virüs bulaştığı ve tedavi süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bülent Aydoğdu'nun, kalabalık AKP kongresi paylaşımına yapılan yoruma verdiği cevap ise vefatının ardından sosyal medyada paylaşıldı.

Bir süre Kanal D'de haber muhabirlik de yapan Aydoğdu'nun vefat haberinin ardından Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı ve CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşıldı.