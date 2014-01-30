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Dünya

Kameraları unutan siyasetçiden gazeteciye tehdit

ABD'de Cumhuriyetçi kongre üyesi Michael Grimm, bir muhabiri canlı yayında tehdit etti

30 Ocak 2014 09:47

ABD’de kameraların kayıtta olduğunu fark etmeyen Cumhuriyetçi kongre üyesi Michael Grimm, bir muhabiri canlı yayında tehdit etti. Grimm daha sonra muhabirden özür diledi.

NY1 muhabiri Michael Scotto'nun, seçim kampanyasına yönelik açılan soruşturumaya ilişkin sorusuna kızan kongre üyesi, yanıt vermeden yayını terk etti.

Geri döndüğünde yayının sürdüğünü fark etmeyen Grimm, muhabire, “Bir daha böyle bir şey yaparsan seni bu balkondan aşağı atarım” dedi.

Muhabirin, "Sadece bir şey sormak istedim" sözlerine, "Sen adam değilsin. Adam değilsin. Seni ikiye bölerim. Küçük bir çocuk gibi ikiye bölerim” şeklinde karşılık veren Grimm, daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla, muhabirden özür dilediğini ve özrünün kabul edildiğini açıkladı.

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