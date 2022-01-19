Kongre saldırısını soruşturan komite, Giuliani ve Trump'ın diğer avukatlarını ifade vermeye çağırdı

T24 Dış Haberler

6 Ocak 2021'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırmasını ve eski başkanın olayla bağlantılarını inceleyen Temsilciler Meclisi komitesi, aralarında Rudy Giuliani de bulunan dört eski Trump avukatını ifade vermeye çağırdı.

Salı günü gönderilen mektup ile ifadeye çağrılanlar arasında Trump'ın kişisel avukatı Giuliani'nin yanı sıra eski başkanın savunma ekibinde yer alan Boris Epshteyn, Sidney Powell ve Jenna Ellis de bulunuyor. Bu dört isim de Trump'ın seçim sonuçlarını kendi lehine çevirmek için ortaya attığı seçim yolsuzluğu iddialarını desteklemişti.

Kongre üyesi Bennie Thompson, bu isimlerin Trump'la "eski başkanın seçmenler kurulu oyları sayımını durdurma girişimleri konusunda" direkt temas halinde oldukları ve o yüzden ifadeye çağrıldıkları ifade etildi.

Komite, Giuliani'nin Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin diğer üyeleri ile temasları hakkında yemin altında konuşmasını istediklerini belirtti.

Thompson, Giuliani'yi Biden'ın seçim zaferini tersine çevirmek için kendi girişimleri, Trump'a seçim makinelerine yasa dışı bir şekilde el koyması için çağrı yapması ve bazı yerel yasama üyelerine baskı kurmasıyla ilgili de sorgulayacaklarını belirtti.