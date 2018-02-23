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Politika

Kongre öncesinde AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na atama

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı il kongre öncesi Kahramanmaraş'ta AK Parti İl Başkanlığı'na Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici atandı

23 Şubat 2018 22:23

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yarın katılacağı il kongre öncesi Kahramanmaraş\'ta AK Parti İl Başkanlığı\'na Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici atandı.
Ömer Oruç Bilal Debgici\'nin başkanlığa atandığını, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı duyurdu. Teşkilattan yapılan açıklamada mevcut Başkan Ahmet Özdemir\'in aday olmayacağı belirtilerek şöyle denildi:
\"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle İl Başkanlığına Ömer Oruç Bilal Debgici Bey atanmıştır. İl Başkanımız Ahmet Özdemir Bey yarınki 6\'ncı Olağan Kongre\'de aday olmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.\"

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