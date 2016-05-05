Kongre kararı sonrası piyasaların en çok merak ettiği 7 soru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AK Parti'nin Mayıs ayında kongreye gideceği haberi piyasalarda kelimenin gerçek anlamıyla deprem yarattı.

Türk Lirası dolar karşısında 2,9765 seviyelerine kadar gerilerken, BIST 100 de güne sert bir düşüşle başladı.

Piyasa oyuncuları dün akşam yaşanan gelişmelerin ardından yeni sorular sormaya başladı. Gelişmelerin hemen ertesindeki ilk değerlendirmelere göre en çok merak edilen konu erken seçim olasılığı ve ekonomi yönetiminin değişip değişmeyeceği.

BusinessHT’nin haberine göre, piyasanın ilk değerlendirmeleri ışığında en çok merak edilen sorular şöyle:

1- Ekonomi yönetimi değişecek mi?

AK Parti'de kongre kararı sonrasında piyasaların en çok merak ettiği soruların başında kabinenin değişmesi olasılığı geliyor. İlk konuşulan senaryolara göre olağanüstü kongrenin yapıldığı güne kadar Başbakanlık görevini sürdürmesi beklenen Davutoğlu, genel başkanlığı devrettikten sonra Başbakanlığı da bırakacak. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan da kongrede genel başkan seçilen isme hükümeti kurma görevini verecek. Böylece, istifa olmadan yumuşak bir geçiş sağlanacak.

2- Yeni Başbakan kim olacak?

Ekonomi yönetiminin koordinasyonu açısından yeni Başbakan'ın kim olacağı da merak ediliyor. Bu konuyla ilgili şu aşamada farklı olasılıklar dile getiriliyor. Siyasi iktidara yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, kulislerde beş ismin konuşulduğunu belirtti. Selvi'ye göre bu isimler; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş.

3- Erken seçim olacak mı?

Yumuşak geçiş senaryosu ile birlikte piyasalarda erken seçim olasılığı da konuşuluyor. HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, bu sabah paylaştığı notta, genel başkanlık konusunda sürpriz adaylar çıkıp çıkmayacağının ve MHP Genel Başkan adayları tarafından iddia edildiği gibi Ağustos’ta bir erken seçim olup olmayacağına dair gelişmelerin önümüzdeki günlerde piyasalar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

4- Siyasi kriz atamaları nasıl etkileyecek?

Siyasi tarafta yaşanan kriz sonrası bekleyen atamaların nasıl yapılacağı da merak konusu. Özellikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyeliği ve Hazine müsteşarlığı atamalarının nasıl gerçekleşeceği önemli bir soru işareti olarak ortada duruyor. Merkez Bankası başkanlığı atamasında hiçbir belirsizlik yaşanmamış ve bu durum piyasalar tarafından olumlu karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Cemil Ertem, Hazine müsteşarlığı gibi yapılamayan atamalara ilişkin olarak Ertem, Merkez Bankası konusunda atılan benzer adımların bu atamalarda da atılacağını ifade etti. Ertem, "Artık ekonomi kurumlarına atamalar daha rahat yapılacak" dedi.

5- Merkez Bankası bu yeni konjonktürde nasıl davranacak?

Merkez Bankası, son toplantısında gerçekleştirdiği faiz indirimi ile birlikte sadeleşme yolunda yürümeye devam etmişti. Banka yönetimi, Türk Lirası'ndaki güçlenme ile birlikte döviz satım ihalelerini de durdurmuştu. Siyasi kriz sonrası Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybıyla birlikte belirsizlik riskinin yeniden gündeme gelmesi sonrası Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl bir para politikası izleyeceği de merak ediliyor.

Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, kongre kararının açıklandığı akşam yaptığı değerlendirmede mevcut haliyle bu tip sert satışların ya da politik gelişmelerin Merkez Bankası'nın genelde orta vadeli politikalarını etkilemediğini söyledi. Kanlı, Merkez Bankası'nın daha ziyade bu ayki toplantıda faiz indirimini yapmamayı ya da daha az oranda indirim yapmayı seçeceğini ancak üst banttan indirimlere devam edeceğini belirtti.

6 - Piyasalardaki satış ne kadar sürer?

Piyasalardaki satışın ne kadar kalıcı olacağı da kurumların raporlarında önemli başlıklardan birisini oluşturdu.

İş Yatırım bugün yayınladığı notta şu ifadeleri kullandı: Piyasalardaki sert düşüş alış fırsatı mı, yoksa uzun sürecek bir satış dalgasının başlangıcı mı? Geçmiş verilerin incelenmesi sert düşüşler sonrasında tepki alışları gelebileceğini gösteriyor. Biz acele edilmemesini öneriyoruz.

7-Ekonomik reformlar sekteye uğrayacak mı?

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı reformların akıbeti de piyasaların merak ettiği konuların başında geliyor. Ekonomik reformlar konusunun takipçisi olan Davutoğlu'nun ayrılacak olması bu konuda soru işaretlerini artırıyor.

Türkiye'nin ekonomik reformları makro, mikro ve Avrupa Birliği uyum reformları çevresinde üç temel alana odaklanmıştı