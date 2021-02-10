Kongre'de yargılanacak Trump'ın diğer sorunu: Mar-a-Lago tesisinde yaşaması istenmiyor, şehir konseyi toplanacak

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ABD Kongresi'nde "halkı isyana teşvik" suçuyla yargılanacak olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gündemi de, Florida'nın Palm Beach kentinde konseyin Trump'ın kendi Mar-a-Lago tesisinde yaşayıp yaşayamayacağına dair vereceği karar oldu.
The Guardian'da yer alan habere göre, şehir konseyi bir avukatı dinleyerek, eski ABD Başkanı'nın kendi tesisinde yaşayıp yaşayamayacağı kararını verecek. Trump'ın bir avukatı, 1993 yılında müvekkilinin Palm Beach'deki Mar-a-Lago tesisini bir kulübe dönüştürmesine izin verilirse bunun içinde yaşayamayacağını söylemişti. Yazılı anlaşmaya dökülmeyen vaadin gerçekleştirilmemesi üzerine konsey, toplanma kararı aldı.
Trump teknik olarak Mar-a-Lago şirketinin sahibi bir personel olarak görülüyor ve yazılı bir anlaşmaya göre, personelin tesiste yaşaması yasak durumda. Şehrin düzenlemelerine göre ise bir kulüp personeline konaklamaları için tesis içi yer sunabilir.
Trump, ABD başkanlığı görevini Joe Biden'a teslim ettiği Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılarak Mar-a-Lago'ya gitmişti.
Aralık ayında Palm Beach şehir konseyine Mar-a-Lago'nun bir komşusunu temsil eden avukattan mektup gitmiş, ismi verilmeyen komşu, Trump'ın burada yaşamasına izin verilmemesi, bu durumun çevredeki mülk değerlerini düşüreceğini savunmuştu.