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Dünya

Kongre'de yargılanacak Trump'ın diğer sorunu: Mar-a-Lago tesisinde yaşaması istenmiyor, şehir konseyi toplanacak

10 Şubat 2021 08:43

T24 Dış Haberler

ABD Kongresi'nde "halkı isyana teşvik" suçuyla yargılanacak olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gündemi de, Florida'nın Palm Beach kentinde konseyin Trump'ın kendi Mar-a-Lago tesisinde yaşayıp yaşayamayacağına dair vereceği karar oldu. 

Trump, ABD başkanlığı görevini Joe Biden'a teslim ettiği Ocak ayında Beyaz Saray'dan ayrılarak Mar-a-Lago'ya gitmişti.

Aralık ayında Palm Beach şehir konseyine Mar-a-Lago'nun bir komşusunu temsil eden avukattan mektup gitmiş, ismi verilmeyen komşu, Trump'ın burada yaşamasına izin verilmemesi, bu durumun çevredeki mülk değerlerini düşüreceğini savunmuştu. 

 

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