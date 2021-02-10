Kongre'de yargılanacak Trump'ın diğer sorunu: Mar-a-Lago tesisinde yaşaması istenmiyor, şehir konseyi toplanacak

The Guardian'da yer alan habere göre, şehir konseyi bir avukatı dinleyerek, eski ABD Başkanı'nın kendi tesisinde yaşayıp yaşayamayacağı kararını verecek. Trump'ın bir avukatı, 1993 yılında müvekkilinin Palm Beach'deki Mar-a-Lago tesisini bir kulübe dönüştürmesine izin verilirse bunun içinde yaşayamayacağını söylemişti. Yazılı anlaşmaya dökülmeyen vaadin gerçekleştirilmemesi üzerine konsey, toplanma kararı aldı.

Trump teknik olarak Mar-a-Lago şirketinin sahibi bir personel olarak görülüyor ve yazılı bir anlaşmaya göre, personelin tesiste yaşaması yasak durumda. Şehrin düzenlemelerine göre ise bir kulüp personeline konaklamaları için tesis içi yer sunabilir.