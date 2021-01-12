Kongre baskınına katılan bizon kostümlü 'şaman', gözaltındayken kendisine organik gıda verilmediği için yemek yemeyi reddediyor

T24 Dış Haberler

ABD'de geçen hafta meydana gelen Kongre binası saldırısında Kapitol Binası'nın içindeki bizon kostümüyle gündeme gelen ve "bir şaman olduğunu" söyleyen Jason Chansley'nin gözaltına alınmasından bu yana "kendisine organik gıda verilmediği için" yemek yemediği belirtildi.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkan Chansley'nin temsilcileri, müvekkillerinin "dini nedenlerle sıkı bir diyette olduğunu" belirtirken cuma günü gözaltına alınmasından bu yana hiçbir şey yemediğini iddia etti.

Hâkim bu açıklamanın kendilerini endişelendirdiğini belirtirken gardiyanların Chansley'ye diyetine uygun yemekler vermesi yönünde karar verdi.

Chansley, bilinçli olarak yasaklı bölgeye girmekle suçlanıyor.

Phoenix'teki hücresinden duruşmaya video bağlantı ile katılan Chansley, suç işlemediğini ve "sadece açık bırakılan kapılardan içeri girdiğini" ifade etti. "QAnon şamanı", cuma günü Washington DC'den Phoenix'e döndükten sonra yerel FBI ofisine gidip teslim olmuştu.