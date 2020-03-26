Kongre, ABD tarihinin en büyük teşvik planını onayladı

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato, yeni tip Koronavirüs salgınının sert bir darbe vurduğu ekonomiyi tekrar canlandırmasını beklediği dev teşvik planı üzerinde anlaştı. Senato, planın yürürlüğe sokulmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu vesileyle, Senato, ABD tarihinin en büyük yardım planına destek vermiş oldu.

Tasarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması durumunda yürürlüğe girecek

Geçirilen tasarı işçilere, küçük işletmelere ve mevcut krizden etkilenen sektörlere destek vermek için 2 trilyon dolar ayrılmasını öngörüyor.

Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, oylamadan önce yaptığı açıklamada, "Savaş pozisyonundayız" dedi ve ekledi; "Bu bir teşvik paketi bile deği, bu bir acil durum yardımı" dedi.

Ekonomiyi canlandırmak ve resesyonu önlemek için federal hükûmet tarafından alınan bu önlemin 2 trilyon dolarlık olması dikkat çekiyor. 2008 yılında krize karşı hazırlanan paket sadece 700 milyar dolarlıktı.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler son birkaç gündür bu plan üzerinde anlaşmaya çalışıyordu. Demokratlar, istedikleri tavizler verilene kadar anlaşmaya yanaşmadı. Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile Kongre liderlerinin bir araya gelmesinden 20 saat sonra yapılan oylamada kimse 'Hayır' oyu kullanmadı.

Plan dahilinde yılda 75 bin doların altında kazanan ABD vatandaşlarına bin 200 dolar gönderilecek.Gelir seviyesi yükseldikçe hükûmetin yapacağı para yardımı aşamalı olarak azalacak.

Önlem kapsamında küçük işletmelere destek için 350 milyar dolar ve krizden etkilenen şirketler için 500 milyar dolar ayrılacak. Krizle mücadelenin ön saflarındaki hastanelere de 100 milyar dolar verilecek.

Ekonomik teşvik planına göre işsiz kalanlara da yapılan yardımlara çok ciddi eklemeler yapılacak.