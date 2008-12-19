Kongo’daki insanlık dramı beyazperdede

ABD’li oyuncu Ben Affleck, yönetmenliğini de üstlendiği film kısa filmi “Gimme Shelter”ın (Bana Barınak Ver) tanıtımını Birleşmiş Milletler’de (BM) yaptı. Film, Demokratik Kongo’da şiddetten kaçan ve mülteci durumuna düşen insanları konu alıyor.



ABD’li oyuncu, senaryo yazarı ve film yönetmeni Ben Affleck, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki insanların perişan durumunu ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) bu ülkedeki yardım faaliyetlerini anlatan son filmi “Gimme Shelter”ı (Bana Barınak Ver) BM’de tanıttı.



ABD’li rock grubu Rolling Stones’un şarkısı “Gimme Shelter”ın çalındığı ve adını da bu parçadan alan kısa filmde, Demokratik Kongo’da şiddetten kaçan ve mülteci durumuna düşen insanların içinde bulundukları durum ve UNHCR’ın yardım çalışmaları anlatılıyor.



Affleck, filmin gösteriminden sonra düzenlenen panelde, 2007 yılından bu yana bölgeye 4 kez gittiğini, filmi geçen ay Kongo’nun North Kivu bölgesinde çektiğini ve filmin gösteriminden 23 milyon dolarlık bir gelirin elde edilerek UNHCR’ya verilmesinin planlandığını söyledi.



Affleck, konuşmasında, “Dünya, Demokratik Kongo’daki duruma kayıtsız kalıyor, ben ise insanların televizyonda Demokratik Kongo ile ilgili haberler gördüklerinde başlarını diğer tarafa döndürmelerini istemiyorum. Filmi ülkedeki insani duruma dikkat çekmek ve yardım edebilmek için çektim” dedi.



Filme şarkısını vererek katkıda bulunan Mick Jagger ise yazılı açıklamasında, “Umarım bu video filmi, mülteci konumuna düşen ve yaşamlarını yitiren binlerce insanın umutsuz durumunun altını çizer” diye konuştu.



BM verilerine göre son 10 yılda 5.4 milyon insanın çatışmalardan dolayı öldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, halen ülkede süren şiddet dolayısıyla 1.3 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda bulunuyor.

