Kongo'da uçak kazası: 30 ölü

Kongo'da bir kargo uçağı inişi sırasında pistten çıkarak başkent Brazzaville yakınındaki bir mahalleye düştü. Kazada şimdilik 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pointe-Noir bölgesinden havalanan ''Ilyuşin-76'' tipi kargo uçağının inişe geçtiği sırada pistten çıkarak bir mahalleye düştüğü bildirildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Uçaktakilerin düşme sonucu çıkan yangında yaşamlarını yitirdikleri duyuruldu. Fakat henüz uçakta kaç kişinin bulunduğu tespit edilemedi.

Görgü tanıkları, mahallede yaşayan ve yaralanan 20 kadar kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Trans Air Congo adlı özel şirkete ait uçağın bölgedeki fırtına nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Afrika, uçuş güvenliği açısından dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.

Haziran ayında Gana'da Boeing 727 kargo uçağının iniş yaptığı sırada, bir otobüse çarparak 10 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu kazadan birkaç gün sonra ise bir yolcu uçağının Nijerya'da düşmesi sonucu da 53 kişi hayatını kaybetmişti.