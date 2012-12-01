T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kongo'da uçak kazası: 30 ölü

Trans Air Congo adlı özel şirkete ait uçağın bölgedeki fırtına nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor

01 Aralık 2012 10:23

Kongo'da bir kargo uçağı inişi sırasında pistten çıkarak başkent Brazzaville yakınındaki bir mahalleye düştü. Kazada şimdilik 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pointe-Noir bölgesinden havalanan ''Ilyuşin-76'' tipi kargo uçağının inişe geçtiği sırada pistten çıkarak bir mahalleye düştüğü bildirildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

Uçaktakilerin düşme sonucu çıkan yangında yaşamlarını yitirdikleri duyuruldu. Fakat henüz uçakta kaç kişinin bulunduğu tespit edilemedi.

Görgü tanıkları, mahallede yaşayan ve yaralanan 20 kadar kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.

Trans Air Congo adlı özel şirkete ait uçağın bölgedeki fırtına nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Afrika, uçuş güvenliği açısından dünyanın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak gösteriliyor.

Haziran ayında Gana'da Boeing 727 kargo uçağının iniş yaptığı sırada, bir otobüse çarparak 10 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu kazadan birkaç gün sonra ise bir yolcu uçağının Nijerya'da düşmesi sonucu da 53 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

kongoölüyaralıuçak kazasıılyuşin76brazzavillepointe noir bölgesigana boeing 727kargo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24