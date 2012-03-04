Kongo'da silah deposunda meydana gelen patlamada en az 200 kişi öldü

T24 - Kongo'nun başkenti Brazzaville'de bir silah deposunda meydana gelen şiddetli patlamalarda en az 150 kişinin öldüğü bildirildi

BBC'nin haberine göre, komşu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da da hissedilen patlamada yüzlerce kişi de yaralandı.

Brazzaville'deki bir Avrupalı diplomat, askeri hastanelerde 200 ceset saydıklarını, bazısı ağır yaklaşık 1500 kişinin de yaralandığını belirtti. Fransa'nın Kongo'daki Büyükelçiliğinde görevli bir doktor da yerel hastaneleri ziyaret ettiğini, 500 civarında yaralı olduğunu söyledi.

Çok sayıda kişinin yıkılan bir kilisenin enkazında kaldığı da bildirildi. Kongo Savunma Bakanı Charles Zacharie Bowao, patlamalara silah deposunda çıkan yangının yol açtığını, bunun bir darbe ya da isyanla ilgisi olmadığını kaydetti.

Devlet televizyonuna çıkan Bowao, halka sakin olmaları çağrısında bulundu.