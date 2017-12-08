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Dünya
Deutsche Welle

Kongo’da BM kampına saldırı: 12 BM çalışanı öldü

Kongo’daki BM barış gücü kampına düzenlenen saldırıda en az 12 BM çalışanı ve beş Kongo askeri öldü. BM Genel Sekreteri Guterres saldırıyı yakın zamanda BM çalışanlarına yapılmış en kötü saldırı olarak nitelendirdi.

08 Aralık 2017 23:55

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüne bağlı kampa cuma günü bir saldırı düzenlendi.

Ülkenin kuzeydoğusunda ve Uganda ile sınırı bulunan Kuzey Kivu ilinde yer alan BM barış gücü MONUSCO'nun kampını hedef alan saldırıda en az 12 BM çalışanıyla beş Kongolu asker hayatını kaybetti.

Kuzey Kivu’ya bağlı Beni şehrine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kampa gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden BM çalışanlarının Tanzanyalı olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonia Guterres yayınladığı açıklamada ölü sayısını 12, yaralı sayısını da 40 olarak verilirken, uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan bir BM yetkilisi ise en az 14 BM çalışanının öldüğünü ve 53 kişinin yaralandığını söyledi.

Guterres açıklamasında saldırıyı kınadı ve çok üzgün olduğunu bildirdi.

Saldırıyı, yakın zamanda BM kapsamındaki barış gücü çalışanlarına yapılmış "en kötü saldırı” olarak nitelendiren Guterres, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne olayı en kısa sürede aydınlığa kavuşturmak için gerekli soruşturmaları yapması yönünde çağrıda bulundu.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen bir grup olmazken, Kongolu askeri kaynaklar aslında Uganda kökenli olan ancak Kongo'daki Kuzey Kivu bölgesinde 1990'lı yıllardan bu yana etkin olan Müttefik Demokratik Güçler adlı silahlı grubun saldırıyı düzenlendiğini tahmin ediyor.

AFP/Reuters/AP, DÇ/BD

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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