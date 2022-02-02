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Dünya

Kongo'da kopan elektrik kablosu 26 kişiyi çarparak öldürdü

02 Şubat 2022 14:29

T24 Dış Haberler

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bir köyündeki pazarda elektrik kablosunun kopup düşmesi sonucunda 26 kişi çarpılarak hayatını kaybetti.

Başkent Kinşasa yakınlarındaki köyde kopan yüksek voltajlı kablo, evlerin ve çevrede alışveriş yapanların üzerine düştü. 

BBC'nin aktardığına göre doğrulanamayan görüntülerde su birikintisi içinde cansız bedenlerin yattığı görüldü. 

Kablonun kopmasına neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. 

Yerel yönetimden bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Kablo koptu ve açık ucu yağmur suyu ile dolu bir çukura düştü'' dedi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunlukla kadın pazar çalışanları olduğu bildirildi.

 

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