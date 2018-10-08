Kongar ve Öymen'den 'Yurtta barış, dünyada barış' vurgusu

BURSA, (DHA) - BURSA\'da Mudanya Belediyesi tarafından organize edilen \'Mudanya Mütarekesi’nin 96. yıl dönümü etkinlikleri\' kapsamında toplum bilimci, yazar Prof. Emre Kongar ile deneyimli gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen; Mudanyalılarla buluştu. Tarihi anlatımların yanı sıra güncel konularla dinleyicilerine keyifli bir söyleşi sunan Kongar ve Öymen, Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Yurtta barış, dünyada barış\' ilkesine vurgu yaptı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde toplum bilimci Prof. Emre Kongar ve deneyimli gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen, \'Barışı geleceğe taşıyoruz\' adlı söyleşiye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Mudanya İlçe Başkanı Ergül Batman, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mudanya Mütarekesi’nin milli mücadele tarihinin en önemli noktası olduğunu vurgulayan deneyimli gazeteci, yazar ve siyasetçi Altan Öymen, dönemin şartları içinde yapılabilecek en iyi anlaşmanın İsmet İnönü tarafından yapıldığını söyledi. Mudanya Mütarekesi’nin savaşı diplomatik olarak sona erdirdiğini hatırlatan Öymen, \"Mütarekenin amacı askeri hareketin durdurulması ve özellikle işgal kuvvetleri ile Türk birlikleri arasında olası bir çatışmanın önüne geçilmesiydi. Barış yoluyla çözebilecekken savaşı tercih etmek doğru bir yöntem değildi. Bu, \'Yurtta barış, dünyada barış\' ilkesinin bir ürünüydü. Bu ilke, Cumhuriyet döneminin çok önemli bir kilometre taşıydı. Boğazların yabancılardan tamamen arındırılması, Trakya’nın savaşılmadan geri alınması sağlandı. Mudanya, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesinin, dünyada barışın, devletlerin birbirleriyle iyi geçinmeleri gerektiği gerçeğinin kanıtıdır. Düşmanlarıyla dost olmanın yolunu bulmuş ve açık tutmuş bir Türkiye’den günümüze geldiğimizde ise hayli zorluk çekeceğimiz ortada. Şimdi de AB’nin referanduma açılması gündeme geldi. İnsan hakları ve demokrasiyi koruma yolunda ilkelerinden iyice uzaklaşma çabası görüyoruz. Türkiye demokrasinin teminatından mahrum edilmek isteniyor. Dünya demokrasiye ve barışa muhtaçtır\" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi gereği barışı geleceğe taşımanın ülkelerin geleceği için hayati önem taşıdığına vurgu yapan toplum bilimci, yazar Prof. Emre Kongar ise \"Mudanya Mütarekesi, gerçek bir dâhinin, dünya koşullarında sınırını ve gücünü bilmesinin, diplomasi zekasının bir sonucudur. İsmet Paşa’nın siyasi dehası Mudanya’dır. Mudanya Ateşkesi, Lozan’ın provasıdır. Mudanya Mütarekesi, Atatürk’ün tarihi dehasının, kendi gücünü çok iyi bilmesinin bir sonucudur. 1. Dünya Savaşı’na bu imparatorluk Bakü’nün petrolü, Mısır’ın pamuğu ile tekrar imparatorluk kuracağız diye girip, kaybetti. Mudanya, bu her şeyi kaybetmiş olan imparatorluktan, yepyeni bir ulus devlet kurmanın ilk adımıdır. Arkasında askeri başarı vardır. Ortadoğu’da macera aramak, bu büyük dehanın kurduğu demokratik cumhuriyeti tehlikeye atmaktadır. Siz, eğer bütün bir tarihin analizini doğru yapmazsanız, Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli ilkesi olan ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesini zedeleyecek maceralara girerseniz, o ülkenin geleceğini tehlikeye atarsınız\" ifadelerini kullandı. Kongar ve Öymen, söyleşinin ardından kitaplarını imzalarken, Mudanyalılarla sohbet etti.



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