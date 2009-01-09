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Yaşam

Konfüçyüs’in iki milyon torunu varmış!

Çin’in ünlü bilgesi Konfüçyüs torunlarının sayımı sonunda tamamlandı. Sonuç: yaşayan 2 milyon torunu var

09 Ocak 2009 02:00

Konfüçyüs'ün soyundan gelenlerin araştırıldığı Konfüçyüs Soyağacı Araştırması'nın 5'incisi tamamlandı. Buna göre Konfüçyüs’ün soyundan gelenlerin sayısı 2 milyonun üzerinde çıktı.

Çin'de 10 yıldan bu yana yapılan araştırmanın tamamlandığı açıklandı. Şandong'daki (Shandong) Konfüçyüs Soyağacı Derleme Komitesinden, Konfüçyüs'ün 77’inci dereceden torunu ve komitenin kurucusu Kong Dıyong bu araştırmanın şimdiye değin yapılan en kapsamlı ve sistematik olanı olduğunu söyledi.

En son 1937 yılında yapılan Konfüçyüs derlemesinde 600 bin kişi bulunuyordu. 1998’de başlayan araştırmada 1.3 milyondan fazla insanın verilerinin toplandığını söyleyen Kong, araştırmalar bittikten sonra 11 bin kişinin daha kendilerine Konfüçyüs’ün soyundan geldikleri iddiasıyla başvurduklarını ve bu insanların da araştırılması için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Beşinci listede sonradan Müslümanlığı seçenler, yurtdışında yaşayanlar ve kadınlar da bulunuyor. Bu yeni listenin kitap olarak Konfüçyüs’ün 28 Eylül olan doğum gününden önce basılması bekleniyor. Konfüçyüs’ün 83’üncü nesilden çocukları kaydedilmiş durumda. En son kaydedilen torun ise Liaoning eyaletinden küçük bir kız oldu.

Bu yıl 2 bin 560'ıncı doğum yılı kutlanacak olan Konfüçyüs MÖ 551 yılında doğdu. Konfüçyüs’ün öğretileri iki bin yıldan daha fazla Çin’de izlenmiş ve imparatorluklar yönetilmişti. Bugün bile Konfüçyüs öğretileri devlet sisteminde ve toplum içinde yaşıyor. Özellikle son yıllarda Konfüçyüs’ün toplumum uyumlu yaşaması gerekli olduğunu söyleyen barışçıl öğretileri Çin genelinde tekrar tartışılmaya başladı.(DHA)

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