T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Konfüçyus Enstitüsü'nden Türk-Çin Ekonomik Forumu

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Okan Üniversitesi 'Bir Kuşak, Bir Yol: Çin'den Türkiye'ye Yeni İpek Yolu' başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu düzenliyor

01 Kasım 2017 14:37

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Okan Üniversitesi \'Bir Kuşak, Bir Yol: Çin\'den Türkiye\'ye Yeni İpek Yolu\' başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu düzenliyor. Forum, Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile 3 Kasım 2017 Cuma günü düzenlenecek.

Türkiye-Çin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin masaya yatırılacağı foruma ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı XuKeen, HUAWEI  Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı XuXiaoBo, DEİK Türk-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu, TÜSİAD Pekin Ofisi Eski Temsilcisi, Coşkunöz Holding Çin Baş Temsilcisi Iraz Turhan Alvaran, Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim   Kurulu Üyesi Bülent Aymen ve Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güner Gürsoy katılacak.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’nun da konuşma yapacağı forumda, Türkiye\'ye  yatırım yapan Çin menşeli şirketlerin yöneticileri ve Çin’de yatırım yapan, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kuran yerli firma yöneticileri bir araya gelecek.

(Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAOkanKuşak Bir YolTürkiye YeniYoluTürkiyeÇin Ekonomik ForumuForum OkanKonfüçyus EnstitüsüYönetim Bilimleri FakültesiKasımCumaTürkiyeÇinICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı XuKeen HUAWEI  Orta Doğu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24