Konfüçyus Enstitüsü'nden Türk-Çin Ekonomik Forumu

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Okan Üniversitesi \'Bir Kuşak, Bir Yol: Çin\'den Türkiye\'ye Yeni İpek Yolu\' başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu düzenliyor. Forum, Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile 3 Kasım 2017 Cuma günü düzenlenecek.

Türkiye-Çin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkilerinin masaya yatırılacağı foruma ICBC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı XuKeen, HUAWEI Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı XuXiaoBo, DEİK Türk-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Necati Abacıoğlu, TÜSİAD Pekin Ofisi Eski Temsilcisi, Coşkunöz Holding Çin Baş Temsilcisi Iraz Turhan Alvaran, Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Bülent Aymen ve Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güner Gürsoy katılacak.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’nun da konuşma yapacağı forumda, Türkiye\'ye yatırım yapan Çin menşeli şirketlerin yöneticileri ve Çin’de yatırım yapan, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kuran yerli firma yöneticileri bir araya gelecek.

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