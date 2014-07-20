T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Konferans buruk başladı

Uluslararası AIDS Konferansı ölen AIDS araştırmacıları anısına saygı duruşuyla başladı.

20 Temmuz 2014 21:08


Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 20'nci Uluslararası AIDS Konferansı'nın açılışında Ukrayna'da düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

298 kişiyi taşıyan Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı uçağında birçok AIDS uzmanı da bulunuyordu.

Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız Françoise Barre-Sinoussi katılımcıları "Gelin acımızı, öfkemizi ve dayanışmamızı sessizliğimizle gösterelim" sözleriyle saygı duruşuna çağrıdı.

Cuma gününe kadar devam edecek olan konferansta yaklaşık 12 bin katılımcı AIDS ile ilgili en yeni araştırma sonuçlarını ve kaydedilen gelişmeleri görüşecek.

Dünya çapında HIV ile enfekte yaklaşık 35 milyon kişi bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Uluslararası AIDS KonferansıAIDSMelbourneUkraynaMalezya Havayolları MH17TıpFransız Françoise Barre-SinoussiHIVWelle Türkçe DW/AFP BW/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24