Konferans buruk başladı



Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 20'nci Uluslararası AIDS Konferansı'nın açılışında Ukrayna'da düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

298 kişiyi taşıyan Malezya Havayolları'nın MH17 sefer sayılı uçağında birçok AIDS uzmanı da bulunuyordu.

Nobel Tıp Ödülü sahibi Fransız Françoise Barre-Sinoussi katılımcıları "Gelin acımızı, öfkemizi ve dayanışmamızı sessizliğimizle gösterelim" sözleriyle saygı duruşuna çağrıdı.

Cuma gününe kadar devam edecek olan konferansta yaklaşık 12 bin katılımcı AIDS ile ilgili en yeni araştırma sonuçlarını ve kaydedilen gelişmeleri görüşecek.

Dünya çapında HIV ile enfekte yaklaşık 35 milyon kişi bulunuyor.