Kondulara 20 milyon dolarlık piyango vurdu

Barbaros Bulvarı Darphane arkasında, Atakule ve Barbaros Kule gökdelenlerine komşu üzerinde gecekonduların bulunduğu 5 dönümden büyük arsa satışa çıktı. 20 milyon dolar istenen arsa üzerinde yükseklik serbest emsal ile inşaat yapılabiliyor



Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul'un şehir içi tek katlı bahçeli evlerden oluşan mahallelerinden biri daha tarihe karışmak için gün sayıyor. Barbaros Bulvarı'nın Darphane semtinde Emirhan Caddesi'nde yer alan 5.677 metrekare büyüklüğündeki arsa, üzerine iş merkezi ve rezidans yapacak yatırımcısını arıyor. Üzerinde halen ailelerin yaşadığı arsada iki katlı bahçeli ama uzak evler bulunuyor.



Metrekaresi 5 bin dolar



Arsa üzerinde hak sahibi olan ailelerin bir araya gelerek oluşturdukları yönetim kurulu kararı ile satışa çıkan gayrimenkul için istenen değer tam 20 milyon dolar. Bölgede yeni yapılan binaların metrekare satış fiyatı için ortalama 5 bin dolar isteniyor. Bu durumda bu arsa üzerine yapılacak toplam 18 bin metrekareyi bulacağı açıklanan bir yapının satışından 90 milyon dolarlık satış geliri elde edilebilecek.



Toplam 23 aile hissedar



Barbaros Bulvarı Darphane arkasındaki arsa için emsal H serbest ticari artı konut alanı olarak belirtiliyor. Üzerinde halen tek katlı eski evlerde yaşayan 23 aile var, Bunların toplam hissedar sayısı ise 126... Hissedarların kendi aralarında kurdukları bir yönetim kurulu bulunuyor. Yönetim kurulu oluşturarak, arsanın satış kararını alan ortakların açıkladıklarına göre mevcut imar durumuna göre kottan dolayı kazanılan 15 bin metrekare satılabilir alan ve kapalı alanlarla birlikte 18 bin metrekare alan bulunuyor.



Arsanın konumu



İstanbul'un Darphane semtindeki arsanın 5 kilometrelik interlandında Barbaros Kule ve Atakule gibi iki dev iş merkezi, Selenium Twins Süleyman Seba Kuleleri, Polat Towers, Selenium Towers, Sabah-ATV binası, Selenium Panorama, Dedeman Oteli gibi modern binalar var. Arsanın da içinde bulunduğu 5 km'lik çemberin içinde önümüzdeki yıllarda Zorlu Center, Ali Sami Yen'in yerine iş merkezi ve Tekel Likör fabrikası arsasına yeni gökdelenler yapılacak.



'Elbette anlaşma yapacağız'



Balmumcu Mahallesi üzerinde tapu sahibi olan Recep Say, bu arazinin Gayrettepe civarında en değerli arazilerden olduğunu belirttti. Sav şunları söyledi:

Bu 6 bin 600 metrekarelik alanın asıl sahiplerinin çoğu vefat etmiştir. Bunların çocukları onarak ise 126 hissedar olarak paylaşıldı. Birçok firma çok farklı fiyatlar ve isteklerle bize geliyor. Bunların arasında kendimize en mantıklı ve uygun fiyatı veren ile elbette anlaşma yapacağız. Hiçbir hisse sahibinin tek başına başka bir firmaya yapmış olduğu anlaşma önemli değildir. Çünkü bu araziyi bir bütün olarak kabul etmek gerekir. Ve bunun da fiyatı metrekare başına 6 bin dolardır.”



'Nemalanmak istiyorlar'



6 bin 600 metrekarelik arazi üzerinde 240 metrekare hak sahibi olan Razi Tasa 'Üzerinde bulunduğumuz bu arazinin değeri tüm inşaat firmaları tarafından bilinmekte. Ve bunu bilenler de bizlere tekliflerini sunuyor. İnşaat firmalarının yanı sıra birçok insan da bizlere yanaşarak bu değerli araziden nemalanmak istiyor. 126 hissedarın bulunduğu bu arazinin toplam değeri 396 bin dolar olarak çıkıyor. Bu hesap içerisinde kimin arsa üzerinde ne kadar hissesi var ise o paranın içerisinden hakkını alacaktır. Arsa üzerinde hissesini tek olarak satmayan arsa sahibi ise çoğunluk sağlanmayacağı için satışı zor olacaktır' şeklinde konuştu.



