Kondomda lüks dönemi



T24 - Ünlü lüks giyim firması, çanta ve aksesuar üreticisi Louis Vuitton bir de prezervatif yapsa nasıl olurdu? Alman tasarımcı Irakli Kiziria, paketi Louis Vuitton deseniyle kaplanmış prezervatif dizayn etti.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; bir tür ‘tasarım şakası’ olan bu ‘lüks plastik’ satışa da sunuldu. Ürünün bir tanesi 68 dolara alınabiliyor. Markayla herhangi bir bağlantısı olmayan Kiziria, bu ‘lüks’ tasarımını Design Provocation’la birlikte Dünya AIDS Günü’nde satışa sunmak ve AIDS’le mücadeleye katkıda bulunmak için hazırlamış. Özel prezervatiflerin satışı internet üzerinden gerçekleştirilirken, ürüne talep oldukça yoğun.







