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Yaşam

Kondisyon bisikletinden düşen vücut geliştirme antrenörü öldü

"Başarılı bir sporcuydu"

04 Temmuz 2017 16:15

İzmir'de kendisine ait spor salonunda kondisyon bisikletinden düşerek başını çarpan 48 yaşındaki antrenör, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Antrenörün düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Atatürk Mahallesi'nde kendisine ait salonda kondisyon bisikletinde spor yapan vücut geliştirme antrenörü Ertan Çaplık (48), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. 

Başına sert zemine çarpan Çaplık, özel araçla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

İlk müdahalesinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çaplık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Çaplık'ın, ilk belirlemelere göre beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. 

 

"Başarılı bir sporcuydu"


MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, yaptığı açıklamada, Çaplık'ın, bir dönem partisinde ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptığını söyledi. 

Çaplık'ın çevresinde sevilen bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Aydemir, uluslararası alanda birçok başarıları ve madalyaları bulunan başarılı bir sporcuyu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını kaydetti.

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